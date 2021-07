Pandemia de covid-19 deixou 23 milhões de crianças por vacinar em 2020

A pandemia de covid-19 perturbou de tal forma os serviços de saúde que 23 milhões de crianças em todo o mundo não receberam as vacinas básicas em 2020. São menos 3,7 milhões do que as que em 2019 receberam as vacinas de rotina, dizem a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Unicef, que apelam à recuperação do tempo perdido.