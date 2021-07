O top das temperaturas mais altas e mais baixas do último fim-de-semana

Apesar do aumento das temperaturas em Portugal, os especialistas não consideraram a situação do último fim-de-semana como uma onda de calor, pois esta semana as temperaturas voltaram a diminuir.

As temperaturas do passado fim-de-semana, dia 10 e 11 de Julho, fizeram disparar os termómetros e algumas localidades chegaram a ultrapassar os 40 graus. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, esta terça-feira, fez um balanço da situação e apresentou o top dos valores mais elevados de temperatura máxima e mínima.

No dia 10 de Julho, sábado, Alcácer do Sal foi a localidade que registou mais temperatura, chegando aos 42,9 graus. Seguiu-se Portel (42,3 graus), Mora (42,2 graus), Évora e Mitra com 42,2 graus, e por fim, Alvega (42,1 graus).

No mesmo dia, Portalegre foi a localidade com a temperatura mínima mais alta, com 25,7 graus. Foia está no segundo lugar, com 21,6 graus, seguindo-se Vila Real de Santo António com 21,6 graus. Em quatro e em quinto lugar estão Proença-a-Nova e Faro, respectivamente, apresentando 21,4 graus.

Já no dia 11 de Julho, domingo, as temperaturas mais altas baixaram e Neves Corvo foi a localidade que mais calor teve, com 39,4 graus. Seguiu-se Alcoutim com 39,4 graus e Elvas com 38,6 graus. Reguengos registou 38,2 graus e Mértola com 37,9 graus.

De mínima, Castro Marim foi quem teve uma temperatura mais alta com 22,2 graus e Faro com 22 graus. Vila Real de Santo António volta a estar e terceiro lugar no top com 22 graus e Mértola com 21,5 graus. Alcoutim fecha o top com 21,5 graus.

Apesar do aumento das temperaturas em Portugal, os especialistas não consideraram esta situação como uma onda de calor, pois esta semana as temperaturas voltaram a diminuir. Ao contrário do território português, o Sudoeste do Canadá e o Noroeste dos EUA têm sido atingidos nos últimos dias por uma “cúpula de calor”, um evento climático raro que causa calor extremo.