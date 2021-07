Gestores do Novo Banco sabiam que firma de Vieira tinha activos de valor mas nunca os executaram

Os gestores do Novo Banco sabiam, pelo menos desde 2015, que a empresa de Luís Filipe Vieira, a Imosteps, que contabilizava em finais de 2014 uma dívida de mais de 54 milhões de euros àquela instituição de crédito, tinha associado um património elevado. Mas, mesmo assim, decidiram vender a dívida ao desbarato, sem nunca executarem as garantias que possuíam, nomeadamente livranças avalizadas pelo próprio presidente do Benfica e pela mulher deste.