Exame de Matemática A foi mais difícil do que em 2020, avaliam professores

Já se sabia que os exames deste ano iriam ter mais perguntas obrigatórias do que em 2020, o que não se esperava era que o grau de dificuldade fosse maior. Só que foi isso que aconteceu com o exame de Matemática A do 12.º ano, realizado na manhã desta terça-feira, segundo a representante da associação de professores da disciplina, Teresa Moreira.