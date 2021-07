Covid-19 em Portugal: nove mortes e 2650 casos. Internamentos continuam a aumentar

É a terça-feira com mais casos desde 2 de Fevereiro. Há 742 pessoas internadas, mais 13 que no dia anterior, sendo que 161 estão nos cuidados intensivos (menos duas).

Portugal registou na segunda-feira nove mortes por covid-19 e 2650 casos de infecção, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta terça-feira. É a terça-feira com mais casos desde 2 de Fevereiro, quando foram identificadas 5540 infecções.

O total de vítimas mortais sobe assim para 17.173 e o de infectados ascende a 912.406 desde o início da pandemia.

O número de novos casos continua a aumentar, e o registo desta terça-feira marca a sétima semana consecutiva com aumento de casos registados neste dia – o valor tem aumentado ininterruptamente desde 25 de Maio.

O relatório de situação actualizado indica que há 742 pessoas internadas, mais 13, sendo que 161 estão nos cuidados intensivos (menos duas). É o quinto dia consecutivo com aumentos nas hospitalizações, sendo que no dia anterior ficaram mais 57, a maior subida diária desde o início de Fevereiro.

Há mais 3490 pessoas recuperadas, elevando o total de recuperações para 850.034. Excluindo estes casos e os óbitos, Portugal conta agora 45.199 casos activos em Portugal, menos 849 que no dia anterior – a primeira descida nos casos activos desde há uma semana. Quer isto dizer que perto de 93% dos infectados recuperaram da doença, sendo que 4,95% dos casos ainda estão por resolver. Já a taxa de letalidade está abaixo dos 2% (1,88%).​

Lisboa e Vale do Tejo é novamente a região com mais casos identificados, com 1141 nas 24 horas de segunda-feira. Segue-se a região Norte, com 939 casos, o Centro com 276, o Algarve com 220, o Alentejo com 50 casos, a Madeira com 16 e os Açores com oito.

Quanto às mortes, seis foram em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Alentejo e uma na região Norte. Há a lamentar a morte de um homem na faixa etária dos 30 aos 39 anos, para além de um homem e uma mulher entre os 60 e os 69, dois homens e três mulheres entre os 70 e os 79 e ainda uma mulher com oitenta ou mais anos.

Relativamente à matriz de risco, actualizada às segundas, quartas e sextas-feiras, Portugal mantém-se na zona vermelha, que foi alargada na semana passada devido ao aumento da incidência e passou a ter mais do que quatro zonas. Os dados divulgados na segunda-feira revelam que a incidência a 14 dias por cem mil habitantes subiu para 315,6 a nível nacional e 325,2 no continente. Já o índice de transmissibilidade – ou R(t) – desceu para 1,16 a nível nacional e no continente.