Covid-19: 60% dos portugueses já recebeu pelo menos uma dose e 42% tem a vacinação completa

O país soma agora mais de 6,2 milhões de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose e 4,3 milhões com a vacinação completa. No espaço de uma semana foram administradas cerca de 618 mil doses. Vacinação acelera no grupo entre os 25 e os 49 anos.

Mais de metade dos portugueses — 60% — já recebeu pelo menos a primeira dose de uma das vacinas contra a covid-19 e 42% tem já o esquema vacinal completo, segundo o relatório semanal de vacinação contra a covid-19 da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira.

O país soma agora mais de 6,2 milhões de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose da vacina (6.213.798) e 4,3 milhões com a vacinação completa (4.337.479). Significa isto que, no espaço de uma semana, foram administradas cerca de 618 mil doses, entre as pessoas que receberam a primeira dose e as que completaram a vacinação contra a covid-19.

Com o alargamento do plano de vacinação às camadas mais jovens da população, o processo começa a acelerar entre a faixa etária dos 25 aos 49 anos. Neste grupo, 57% das pessoas já tem a primeira dose e 20% tem o esquema completo. Entre 5 e 11 de Julho foram administradas mais de 397 mil primeiras doses nesta faixa etária, cerca de 84% do total de primeiras doses administradas neste período temporal (472 mil doses).

No grupo etário anterior, dos 18 aos 24 anos, 8% das pessoas (62.589) já recebeu a primeira dose e 5% (42.491) tem a vacinação completa. Recorde que o auto-agendamento da vacina para maiores de 23 anos foi disponibilizado esta segunda-feira no site de auto-agendamento da DGS – antes estava disponível apenas para maiores de 25 anos. Na semana passada arrancou a vacinação de quem tem mais de 18 anos, através de convocatória por parte do Serviço Nacional de Saúde. Na faixa etária abaixo dos 17 anos o número de vacinas administradas ainda é escasso: 3090 jovens receberam uma dose e 2037 já concluíram o processo de vacinação.

Por outro lado, nos grupos etários mais velhos (e em que se registam mais mortes por covid-19 desde o início da pandemia) o processo já vai avançado. Mais de 95% (644.821) dos idosos portugueses acima dos 80 anos já têm a vacinação completa contra a doença e 99% (672.911) já recebeu pelo menos uma dose.

Na faixa etária anterior, entre os 65 e os 79 anos, 99% (1.612.579) também já recebeu a primeira dose de uma das vacinas e 88% (1.427.955) já tem a vacinação completa. E entre o grupo dos 50 aos 64 anos, 90% (1.963.385) tomou pelo menos uma dose do medicamento, sendo que 71% (1.538.586) concluiu já todo o processo.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região que mais vacinou

O aumento do ritmo de vacinação é observável em todo o país, à excepção da Madeira. Todas as regiões administraram mais doses nesta semana do que o fizeram nos sete dias anteriores.

Lisboa e Vale do Tejo voltou a ser a região com mais doses administradas no período analisado, ao somar 413.740 doses (num total de 3.543.810) - a região tem agora 59% da população com a vacinação iniciada e 40% com o processo concluído. Segue-se o Norte, com 329.679 novas doses dadas, totalizando 3.511.166 injecções administradas - e tem 60% dos habitantes vacinados com uma dose e 41% com a vacinação completa.

Em termos totais, o Alentejo e o Centro são as regiões que têm uma percentagem maior da sua população protegida com as duas doses. No Alentejo, 63% da população tem a vacinação iniciada e 49% já a concluiu, com 42.728 novas doses a serem administradas no período em análise. No Centro 63% tomou a primeira dose e 46% fechou o esquema vacinal - esta região administrou 163.692 novas doses.

No Algarve, 60% dos habitantes receberam a primeira dose e 40% já tem a vacinação completa - é a região continental com menos doses administradas no total. Foram dadas 50.763 novas doses no Algarve na semana em análise.

Nos arquipélagos, a Madeira já se vacinou 59% da população residente com pelo uma dose e 43% tem a vacinação completa (251.573 doses administradas, mais 19.319). Já os Açores registam 55% da população residente com uma dose tomada e 45% completamente vacinada (num total de 236.803 doses, mais 20.737).

Das 11.510.810​ doses recebidas em Portugal, 10.694.447 foram distribuídas pela população, o que corresponde a cerca de 92%.