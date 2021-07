“Agi com lealdade e com lisura”. Azeredo Lopes defende-se no julgamento de Tancos

Juiz Nelson Barra marca leitura do acórdão para 11 de Outubro e evoca a possibilidade de uma alteração dos factos pelos quais estão imputados os acusados. Alegações finais e declarações dos arguidos puseram fim a oito meses de audiências conduzidas pelo Tribunal de Santarém.

O ex-ministro da Defesa da Defesa José Azeredo Lopes foi o último dos arguidos a falar na última audiência do julgamento de Tancos que decorreu esta terça-feira no Tribunal de Santarém, dia em que o juiz Nelson Barra marcou a leitura do acórdão para 11 de Outubro, e avisou os advogados de uma possível alteração dos factos que constam na acusação.