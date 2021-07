O que fazer às cidades entre a terra seca e a terra molhada

A tragédia humana do colapso da torre de apartamentos em Miami é a evocação mais dolorosa dos riscos com que se deparam as cidades, tão diferentes dos do passado. Hoje são obrigadas a repensar o seu próprio ordenamento e o que fazer com o poder que têm para definir o solo e o seu uso. Pode ser na Florida do Sul ou no Bangladesh, em Osaka ou em Matosinhos.