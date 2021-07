PSD insiste em Figueiredo Dias para o TC e propõe Maria Benedita Urbano e Afonso Patrão; PS escolhe António José Ramos

O PSD volta a indicar José Figueiredo Dias para o Tribunal Constitucional (TC), nome que já foi chumbado em Março, e propõe ainda Maria Benedita Urbano e Afonso Patrão para este órgão. Já o PS escolheu António José Ramos para completar a lista dos quatro juízes nomeados pela Assembleia da República que vão a votos na próxima semana.

As eleições para os órgãos externos realizam-se no último plenário antes das férias, no dia 22, mas os candidatos têm que ser ouvidos antes pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. No Tribunal Constitucional há um lugar vago desde a saída de Manuel da Costa Andrade em Fevereiro, e outros três juízes terminaram o seu mandato de nove anos nesta segunda-feira.

Maria Benedita Urbano é juíza conselheira no Supremo Tribunal Administrativo e Afonso Patrão é professor de Direito na Faculdade de Coimbra e foi assessor do anterior presidente do TC, Manuel Costa Andrade. O PSD insiste ainda na indicação de José Eduardo Figueiredo Dias, professor de Direito e actual presidente da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, que não conseguiu ser eleito em Março: precisava de uma maioria qualificada de 150 votos (eram 225 deputados votantes), mas conseguiu apenas 103 a favor - teve mesmo mais votos brancos (107) do que favoráveis e somou ainda 15 votos nulos.​

Para além do lugar deixado vago há quase meio ano por Costa Andrade, terminaram o mandato de nove anos os juízes Fernando Vaz Ventura (indicado em 2012 pelo PS), Maria de Fátima Mata-Mouros (CDS) e Maria José Rangel Mesquita (PSD).

O PSD anunciou ainda a indicação de nomes para outros dois órgãos externos da Assembleia da República, que deverão ser votados na mesma data. Para o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, os sociais-democratas indicam o advogado Filipe Avides Moreira, o professor de direito fiscal Joaquim Freitas Rocha e a jurista Manuela Gomes.

Já para a Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação, o PSD aponta o jurista João Silva Lopes, especialista em direito fiscal, e vice-coordenador da área das finanças públicas no Conselho Estratégico Nacional do partido.