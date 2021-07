Governo faz balanço da execução do OE2021 com o PCP, o PEV e o PAN

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, e representantes do Ministério das Finanças vão esta terça-feira reunir-se com delegações do PCP, do PEV e do PAN para procederem ao balanço da execução das medidas negociadas com estes partidos no Orçamento do Estado para o ano em vigor, confirmou o PÚBLICO com partidos e com o Governo.