Já te podes inscrever nos cursos de Verão da Universidade Nova de Lisboa

Estão abertas as inscrições para os cursos e workshops de Verão promovidos pela FCT Nova. Em regime online e presencial, as actividades contemplam as áreas da ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática.

A Nova School of Science and Technology está a lançar cursos e workshops de Verão promovidos pelos diferentes centros de investigação e departamentos da universidade para todos os alunos do 9.º ao 12.º ano. As actividades acontecem de Julho a Setembro, em formato online e presencial, e para te inscreveres deves preencher o formulário disponível no site de cada curso ou workshop.

Embora alguns dos cursos já estejam sem vagas, ainda tens oportunidade para te inscreveres na Escola de Verão MathIngenious, na Math Nova Open Week, na Escola de Verão MatNova, na Escola de Verão de Engenharia Biomédica, na Escola de Verão do Núcleo de Química Aplicada (cuja inscrição tem o valor de 7,50 euros), no workshop Fotografia, Tecnologia e Racismo em Perspectiva Histórica, e nos estágios da Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2021 da Agência Ciência Viva: As Equações Diferenciais e o Mundo, Breve Introdução à Análise de Clusters e do Software R, Compostagem de Bagaço de Azeitona, Desperdício Alimentar: Portugal vs. Polónia, Mil e Uma Definições de Derivada da Ordem não Inteira e Nanocelulose Imita Carapaças de Escaravelho em Sistemas para Antifalsificação.

As actividades com os mais variados temas permitem aos mais novos estar em contacto com professores, disciplinas e todo o ambiente académico, sensibilizando-os para as áreas STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática).