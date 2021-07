O Gato Café, no Rio de Janeiro, quer ajudar a encontrar famílias para os animais abandonados

Criado em Julho de 2020, este café do Rio de Janeiro combina gatos, galões e biscoitos com o objectivo de encontrar uma casa para os felinos do país. Estima-se que existam 10 milhões de gatos sem casa no Brasil.

No Gato Café, na baixa do Rio de Janeiro, o chá e o café são acompanhados de bigodes e ronronares. No interior cor-de-rosa, os clientes podem comprar galões polvilhados com silhuetas de gato e servidos com biscoitos em forma de pata, enquanto os gatos se deitam preguiçosamente na sala ao lado.

Os cafés para gatos tornaram-se populares pela primeira vez na Ásia, tendo como origem Taiwan, em 1998. Além de oferecer companhia felina, o Gato Café, que abriu em Julho de 2020, funciona simultaneamente como um local de adopção para gatos abandonados, resgatados por uma organização chamada Bigodes do Bunker.

Em 2019, existiam mais de 78 milhões de cães e gatos de estimação no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Animais de Estimação. Como muitos donos faleceram e as famílias enfrentaram dificuldades durante a pandemia covid-19, muitos animais foram abandonados ou deixados à sua própria mercê.

“Existem mais de 10 milhões de gatos sem casa no Brasil e penso que as dificuldades financeiras causadas pela pandemia aumentaram, infelizmente, este número”, disse a fundadora, Giovanna Molinaro, que se sentiu inspirada para criar o café após uma viagem ao Japão, em 2018. “Existem outros cafés para gatos no mundo, mas aqui estamos concentrados na adopção e bem-estar dos nossos gatos”, acrescentou.

Clarissa Haiut, cliente do local, afirma divertir-se imenso ao acariciar um gato malhado com manchas brancas. “Estou no paraíso com todos estes gatos, estou apaixonada por eles! Parece que estou a viver num sonho cheio de gatinhos.”