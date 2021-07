Entre estrelas e auroras: o universo visto à lupa, num concurso de imagens “impressionantes”

De 75 países chegaram imagens de noites coloridas por auroras boreais, galáxias vistas através de uma lupa, da superfície da lua ou do nascer do sol numa das zonas mais ricas, e poluídas, de Xangai. O Observatório Real de Greenwich anunciou os candidatos a Fotógrafo de Astronomia do Ano, na 13.ª edição do concurso.

“Apesar de todos os desafios trazidos pelo último ano, o concurso do Fotógrafo de Astronomia do Ano do Observatório Real de Greenwich recebeu, mais uma vez, milhares de imagens impressionantes”, afirmam, em comunicado.

Algumas das fotografias, como o grande plano da Nebulosa da Alma, capturado por Kush Chandaria, de 14 anos, exigiram mais de dez horas de exposição. Já o veterano Andrew McCarthy conseguiu retratar o campo magnético do Sol, após uma grande erupção na superfície da estrela.

O vencedor será anunciado a 16 de Setembro e receberá um prémio de quase 12 mil euros. Existirão, ainda, premiados em diversas categorias: Auroras, Pessoas e Espaço, O nosso Sol, Galáxias, Estrelas e Nebulosas, entre outras. Os fotógrafos juniores, abaixo dos 16 anos, concorrem ao prémio de Jovem Fotógrafo de Astronomia do Ano. A lista completa de fotografias em concurso pode ser vista aqui.