Da paixão à náusea

De repente senti nojo daquilo que me estavas a fazer, de ti. Observei o fio de saliva espessa pendente entre a tua boca e o meu mamilo. Apercebi-me do teu exibicionismo, do prazer onanista obtido através daquilo que vias. Lambuzavas-te no meu peito, que devias considerar sagrado, como um animal na pocilga. Desrespeitavas as mamas que alimentaram exclusivamente uma criança até aos seis meses. O meu corpo lambuzado agoniou-me.

De repente, senti nojo de ti. E a repulsa não é algo que se controle. Uma náusea irreprimível no corpo e no ânimo. Não te apercebeste de nada. Continuei a gemer baixinho, deixando-te vasculhar a minha pele como se de um assalto se tratasse. Só queria despachar aquilo. Incentivei-te dizendo-te impropérios ao ouvido, sabia a capacidade de aceleramento que estes tinham no teu gozo.

Tiveste de dar baixa do teu corpo muito antes daquilo que previras. Não que te importasses, afinal já estavas satisfeito. Fazes sempre aquele joguinho cínico de te preocupares com o meu prazer. Sei bem que isso só te preocupa por pôr em causa a tua masculinidade. Sentir nojo de quem amámos é talvez a metamorfose emocional mais difícil de entender. E não foi por causa da tua saliva espessa ou da forma distante como fazes amor que o nojo surgiu, mas por várias coisas acumuladas ao longo dos anos.

Não se destrói num dia uma relação, vai ruindo aos poucos como um telhado encharcado por chuvas de inúmeras estações. Doravante não podia amar-te mais, pensei. Imaginei como seria a minha vida sem ti. Durante uns dias, o júbilo do silêncio, a paz da casa vazia, mas depois voltaria aquela tristeza funda que deixa o corpo dormente, que dá insónias e tira o apetite. Sopesei que talvez ainda não estivesse preparada para te mandar embora. Trar-me-ia um maior sofrimento. Talvez fosse mais fácil lidar com o nojo que passara a sentir por ti na cama, ao contacto da tua pele, da tua saliva. Em verdade, nenhuma solução me parecia boa. Por isso deixei-me estar no escuro, coberta de fluidos, a tentar adormecer. E lembrei-me de outra pessoa, anterior à nossa relação, alguém genuinamente bom, generoso, sem vaidade ou manias. Alguém por quem não me apaixonei porque me tratava com admiração e respeito. Fiquei às voltas na cama, entre as imagens ternas que vivi com a outra pessoa e a auto-repulsa.

Ter noção da incapacidade de sentir amor por mim própria, e por isso ser incapaz de receber um amor saudável, fez-me ficar acordada praticamente a noite inteira. A insónia latejava como uma sina: mais do que o nojo por ti, a minha falta de auto-estima. Seria já madrugada quando adormeci. O despertador tocou pouco depois, diria passados minutos, e tive de levantar-me. Com os ruídos do dia e o cansaço de uma noite sem dormir, os sentimentos vividos no escuro esbatiam-se. Comecei e fazer o pequeno-almoço, apareceste na cozinha para dar os bons-dias. Assim que te afastaste e entraste na casa de banho, estava ainda em jejum, vomitei na bancada da cozinha.