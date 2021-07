O trio maravilha do assalto ao BCP

Do trio maravilha que por ordens da dupla Sócrates/Salgado executaram o assalto ao BCP, um, Armando Vara, está preso, outro, Santos Ferreira, é arguido no processo Joe Berardo e o terceiro, Vítor Fernandes, é agora referenciado na Operação Cartão Vermelho como tendo alegadamente dado apoio ao amigo Filipe Vieira para pagar o menos possível para comprar uma dívida pessoal/empresarial de 54,3 milhões de euros ao Novo Banco, banco onde era administrador. Este senhor foi recentemente indigitado pelo Governo para presidente do Banco de Fomento [nomeação ontem suspensa] e esteve na administração da CGD no período mais negro da Caixa, onde eram adoptadas práticas na concessão de crédito inadequadas (gestão danosa?) que levaram a prejuízos de tal ordem que o Estado teve de injectar na Caixa dinheiro dos contribuintes em valores largamente superiores aos injectados por exemplo no BPN e mesmo no BES/Novo Banco.

Vítor Fernandes terá dito numa comissão de inquérito que quando esteve na Caixa nada tinha a ver com crédito, só tratava de marketing, operações, e fidelidade. Estas afirmações, a serem verdadeiras, revelam incompetência para integrar um conselho de administração de uma instituição de crédito. É por causa, desculpe a expressão, deste tipo de gestores governar as grandes empresas do Estado que estamos onde estamos: a caminho da cauda da União Europeia. Tenhamos esperança que o BCE não lhe confirme a idoneidade necessária ao exercício das funções no Banco de Fomento para onde está indigitado pelo Governo.

Artur Rodrigues, Porto

Banco de Fomento

Que banco vai receber as bazucas? Sabemos que é o novíssimo Banco de Fomento que as irá receber no interior dos seus paióis. Que não sejam rotos como foi o de Tancos. E já agora, sabem quem está à frente dos destinos do dito banco? Pois bem, é uma das mentes brilhantes que, quando ao serviço no Novo Banco, auxiliou Luís Filipe Vieira a não dever o que devia, e continua a dever. Assim, o referido administrador poderá equiparar-se a um refinadíssimo raposo a guardar o galinheiro por onde deambulam gordas galinhas de ovos de ouro.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Tentação

Será que ser presidente de um clube é uma tentação? Luís Filipe Vieira terá de pagar a segunda maior caução da história: três milhões de euros. João Vale e Azevedo, também ligado ao Benfica, que esteve em prisão preventiva, em Agosto de 2001, foi outro caso. Já vou avançando na idade, e a memória vai falhando, mas o que é certo é que de vez em quando vão surgindo casos com o futebol. É tempo dos governantes adoptarem medidas altamente rigorosas no sentido de exigirem o curriculum vitae a qualquer pessoa que se candidate a presidente de um clube, pois independentemente da estrutura financeira do candidato, o grau de capacidade como gestor é mais que importante - veja-se, o caso de Rui Costa, fabuloso jogador, mas pergunto, tem grandes conhecimentos na área financeira/administrativa? Claramente que não!

Tomaz Albuquerque, Lisboa

Só os cegos não vêem

Gosto de ler e ouvir João Miguel Tavares (JMT). Claro que tenho de pôr toda a minha atenção e espreitar bem por baixo das palavras que leio ou que ouço. E assim vou percebendo melhor o que a direita quer passar. Sobre o artigo de sábado no PÚBLICO ficam aqui três observações: 1. “A coragem que Passos Coelho teve em deixar cair Salgado é um gesto pelo qual o país lhe estará eternamente grato”. Será que o deixou cair da melhor forma? Pelo que tem vindo a acontecer, não me parece. 2. “Mas a recaptura do poder por António Costa permitiu que a tragédia do BES permanecesse como um grande impensado”. Mas quem pensou antes, quem reflectiu, quem deixou cair corajosamente Ricardo Salgado não foi Passos Coelho? Convinha explicar melhor. 3. “A democracia continua a não estar interessada em corrigir as suas falhas”. Esta frase deixa a democracia em maus lençóis. A democracia continua (continua?) a não estar interessada? A democracia, no meu entender, estará sempre interessada em corrigir falhas. JMT acha que não.

Vítor Azevedo