Japão alertou para a instabilidade em Taiwan no seu relatório anual de Defesa – e a China não gostou

O relatório anual do Governo do Japão sobre questões de Defesa e ameaças ao país foi divulgado esta terça-feira e inclui uma grande novidade: pela primeira vez desde que é publicado, o “Livro Branco” japonês refere a estabilidade de Taiwan como um factor relevante para a segurança do Japão e da região Ásia-Pacífico, particularmente no contexto da competição geopolítica entre a República Popular da China e os Estados Unidos.