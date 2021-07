Rede Gira estende-se finalmente até Belém com a abertura de três estações na Frente Ribeirinha

As três estações, abertas pela EMEL, estão localizadas no Padrão dos Descobrimentos, Avenida Brasília/Cordoaria e Avenida Brasília/Doca de Alcântara.

A partir desta terça-feira, a cidade de Lisboa passa a contar com mais três estações da rede de bicicletas partilhadas da Gira na Frente Ribeirinha. As estações estão, há algum tempo, localizadas no Padrão dos Descobrimentos, Avenida Brasília/Cordoaria e Avenida Brasília/Doca de Alcântara e tinham, inicialmente, a abertura prevista para Maio.

A rede Gira junto ao rio estende-se, assim, finalmente, para Ocidente uma vez que a última estação a abrir nesta zona foi, em 2018, a do Largo de Santos. A abertura destas três estações tem como objectivo contribuir para alcançar o propósito de tornar Lisboa, cada vez mais, uma cidade dos 15 minutos, diz a Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL).

Em comunicado, a EMEL afirma que “tem trabalhado continuamente para que residentes e todos os cidadãos e cidadãs possam usufruir de uma cidade descarbonizada e inclusiva, em que as deslocações utilitárias (casa, trabalho, universidade e serviços relevantes) e as deslocações de e para locais de cultura e lazer possam ser feitas de forma rápida e segura”.

Com estas três, a capital passa a contar com 91 estações Gira em funcionamento, o que representa cerca de 1.700 docas para bicicletas. Até ao final de Setembro, a EMEL prevê a abertura de mais 54 estações.