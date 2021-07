Há água nas barragens portugueses mas já há pressões a Sul. E Espanha está pior

No início do Verão, as albufeiras nacionais apresentam uma reserva hídrica que garante o regadio das culturas e o abeberamento do gado mas, em território espanhol, há regiões onde a guerra pelo acesso à água já começou.

O período estival está a começar com a garantia que as explorações agrícolas do Alentejo e do Algarve têm asseguradas reservas de água suficientes para suprir as suas necessidades. Os últimos dados, relativos a 30 de Junho, divulgados através do boletim de armazenamento do Serviço Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH), referem que das 59 albufeiras públicas nacionais monitorizadas, 26 têm uma reserva de água superior aos 80% e apenas quatro contam com um armazenamento inferior a 40%. Um cenário mais desafogado que o registado em 2020 quando, para o mesmo período, 22 albufeiras apresentavam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e 12 tinham reservas inferiores a 40%.