O primeiro passo numa alimentação saudável? “Destralhar”

Nos dias que correm, comer de forma saudável e manter um peso saudável pode parecer uma tarefa difícil. Todos os dias somos bombardeados com dicas, estudos e dietas que parecem contraditórias.

O truque é simplificar, e podemos aproveitar muitas dicas do tempo dos nossos avós. A sugestão é da nutricionista Sandra Ribeiro, autora do livro Leve para Sempre (Ideias de Ler) e responsável por um grupo de apoio de mulheres em busca de uma alimentação mais equilibrada, que é a convidada deste episódio do podcast Vitamina P.

Falamos com Sandra Ribeiro sobre o que funciona para mudar de hábitos, desde a importância de “destralhar” às vantagens de ter um grupo de apoio, e tentamos simplificar a ideia de dieta ideal olhando para o passado.

“Tínhamos uma alimentação mais natural, mais proveniente da terra, uma alimentação com alimentos menos processados e onde nós éramos fisicamente mais activos, menos dependentes do carro”, lembra Sandra. “Ou seja com muita simplicidade nós conseguíamos manter um peso equilibrado, um estilo de vida saudável.”

A questão é como é que se incorporam a lições do passado no dia-a-dia. Algo que pode ajudar a viver (e comer) de forma mais simples é “destralhar”, partilha a nutricionista: “Começarmos a olhar com uns olhos mais críticos para tanta coisa que temos em casa. Costumo brincar e dizer que temos arroz de 1980 lá em casa.” O problema, explica Sandra Ribeiro, é que o excesso de coisas que não usamos em casa e na cozinha cria confusão: ao destralhar, “começamos a perceber que nem sempre mais é melhor e que muitas vezes menos nos permite seguir mais em linha recta com mais foco”

A fechar o episódio, exploramos a fama dos alimentos ultraprocessados, que são cada vez mais alvo de críticas de profissionais de saúde. Sabia que há indícios de que estes alimentos são viciantes?

