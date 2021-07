Actor do Nickelodeon condenado por trocar mensagens de cariz sexual com menor

O actor e cantor Drake Bell, de 35 anos, foi condenado a dois anos de pena suspensa e terá de se registar como agressor sexual. Em Junho deste ano, a estrela do canal Nickelodeon, celebrizado pela série Drake & Josh, foi acusado de colocar menores em perigo e partilhar conteúdos inapropriado — crimes a que se terá dado como culpado. Agora, terá de cumprir 200 horas de serviço comunitário na Califórnia e não se poderá aproximar da vítima.

A história recua a 2017, quando Drake Bell terá começado a conversar, através das redes sociais, com uma menor de 15 anos. O actor tinha, na altura, 31 anos. As conversas terão sido, por vezes, de cariz sexual, revelou a investigação do Departamento da Polícia de Cleveland, em Ohio, EUA. A 1 de Dezembro daquele ano, o artista tinha um concerto marcado para aquela cidade, onde se terá encontrado com a vítima.

Através de uma videoconferência, ao tribunal do condado de Cuyahoga, a jovem, agora com 19 anos, contou que o cantor a forçou a actos sexuais, tanto nos bastidores do concerto, como num hotel em Cleveland. O porta-voz da acusação, Tyler Sinclair, disse, nessa mesma audiência, que Bell terá “violado o seu dever de cuidado” nessa noite. Todavia, o advogado do artista, Ian N. Friedman, nega que este tenha feito qualquer pedido dessa natureza à jovem e garante não existirem provas que sugiram que tal tenha acontecido. Certo é que as alegações não faziam parte do conjunto de crimes de que o actor era acusado.

O artista admite que a sua “conduta foi errada”. Na videoconferência da audiência de segunda-feira, 12 de Julho, o actor deixou um pedido de desculpas à jovem: “Peço desculpa se prejudiquei a vítima de alguma forma — não era essa a minha intenção. Tenho levado este assunto muito a sério e, mais uma vez, quero pedir-lhe desculpa e a todos os que tenham sido afectados pelas minhas acções”.

O pedido de desculpas não lhe valeu a absolvição por parte do juiz Timothy McCormick, que condenou o actor a 200 horas de serviço comunitário e determinou que este ficasse registado como agressor sexual. “A posição e estatuto de celebridade permitiram que alimentasse esta relação. Conseguiu ganhar acesso a esta criança. Conseguiu ganhar a sua confiança. Espero que esteja verdadeiramente arrependido”, disse o juiz na conclusão da audiência, citado pelo New York Times.

A vítima e o actor ter-se-ão conhecido quando a rapariga tinha apenas 12 anos. “Ele era um herói para mim. Teria feito qualquer coisa por ele”, recordou a jovem ao tribunal. A troca de mensagens de cariz sexual terá começado três anos depois, quando tinha 15 anos. “A dor que o réu me causou é indescritível, e piora a cada dia. Ser usada por alguém que significava o mundo para mim, deixou-me a sofrer mais do que alguma vez sofri”, desabafou. A jovem, que é canadiana, concluiu, emocionada: “Ele é um monstro e um perigo para as crianças. Lamenta que tenha sido finalmente apanhado. Cometeu estes crimes com orgulho”.

Em 2018, a vítima apresentou queixa, pela primeira vez, às autoridades canadianas. O advogado de Bell alegou, em tribunal, que a jovem só o fez porque o actor ficou noivo nessa mesma altura. A defesa argumentou, ainda, que o artista já havia sido condenado pelas suas acções, por não trabalhar desde então. “Drake e a sua família estão aliviados e gratos por este assunto estar encerrado. Mal pode esperar para, novamente, actuar para todos os seus fãs de todo o mundo.”.