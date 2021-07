Sporting defenderá interesses “em sede própria” no negócio de João Mário

Clube de Alvalade recorda cláusula de preferência fixada no contrato com o Inter Milão.

A confirmação da chegada a custo zero de João Mário ao Benfica, com vínculo válido por cinco épocas, motivou já uma reacção do Sporting, que esta terça-feira emitiu um comunicado nos canais oficiais do clube de Alvalade em que deixa antever uma contenda jurídica entre os “leões”, jogador e Inter Milão.

Em seis pontos, o Sporting esclarece a posição do clube face às notícias relativas à rescisão do médio com o Inter de Milão e anúncio da contratação do internacional luso pelo rival da Luz.

O Sporting recorda que em 2016, “aquando da transferência do jogador João Mário do Sporting CP para o FC Internazionale Milano, o clube italiano e o jogador João Mário comprometeram-se, entre outras coisas, a efectuar um pagamento adicional de 30.000.000€ se e quando o jogador viesse a ser inscrito a favor de clubes portugueses, entre os quais o SLB”, refere o primeiro ponto do comunicado.

?? https://t.co/CACHSb7sRN pic.twitter.com/UrqJF5IMJR — Sporting Clube de Portugal ?? (@Sporting_CP) July 13, 2021

O Sporting nota que o Inter e João Mário acordaram a cessação, por acordo mútuo, do contrato de trabalho que os unia, “para que o jogador, acto contínuo, se vinculasse, mediante contrato de trabalho, com o SLB; isto depois de o FC Internazionale Milano ter recusado uma proposta da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD pelo jogador em causa”.

A convicção do emblema que João Mário representou na época passada, por empréstimo dos italianos, é de “que foi usado um expediente para que o Inter e o jogador João Mário se procurassem eximir ao que contrataram com a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD em 2016”, e que “esse expediente só ilustra que todas as partes sabiam as obrigações que assumiram em 2016 e a que, volvidos cinco anos, pretendem furtar-se”.

O comunicado do Sporting sugere que este “folhetim” visa “desviar atenções incómodas” de outros assuntos, pelo que “não o alimentará”, sem, contudo, “deixar de defender os interesses do Sporting Clube de Portugal e da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD em sede própria, responsabilizando os intervenientes pelos danos causados e pelo incumprimento das obrigações assumidas”, ameaça.