Rui Patrício na Roma por 11,5 milhões de euros

Rui Patrício já é, oficialmente, jogador da Roma. O Wolverhampton e o emblema italiano chegaram a acordo para a transferência dos guarda-redes, num negócio de 11,5 milhões de euros, com o internacional português a assinar um contrato válido até 2024.

O anúncio foi feito nas redes sociais do emblema romano, que será treinado por José Mourinho. “Este é um grande clube. Representa um novo desafio e estou entusiasmado de poder ajudar esta equipa a atingir os seus objectivos”, resumiu Rui Patrício.

O guarda-redes, de 33 anos, terá assim o seu terceiro clube a nível profissional, depois do Sporting e do Wolverhampton. Na Premier League, foi sempre a primeira opção do clube, sob as ordens de Nuno Espírito Santo.