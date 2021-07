Roger Federer de fora dos Jogos Olímpicos por problemas no joelho

Foi através das redes sociais que, nesta terça-feira, o tenista suíço Roger Federer anunciou a renúncia aos Jogos Olímpicos Tóquio2020, devido a persistentes problemas no joelho.

“Durante a temporada de relva, infelizmente, experimentei um revés no joelho e aceitei que deveria retirar-me dos Jogos Olímpicos de Tóquio”, escreveu. “Estou muito desapontado, pois foi uma honra e o ponto alto da minha carreira cada vez que representei a Suíça”, completou o vencedor de 20 torneios do Grand Slam.

O tenista de 39 anos informou ainda que já iniciou a reabilitação “na esperança de voltar à competição ainda neste Verão” e termina a publicação a desejar sorte à selecção suíça. “Desejo muita sorte a toda a selecção da Suíça e vou torcer muito de longe. Como sempre, Hopp Schwiz!”, concluiu.

Roger Federer foi medalha de prata em Londres2012 e campeão olímpico, em pares, em Pequim2008.

Em Junho deste ano, Federer já havia desistido do encontro dos oitavos-de-final do torneio de Roland Garros, contra o italiano Matteo Berrettini. “Depois de falar com a minha equipa, decidi que devia retirar-me do torneio. Depois de duas operações ao joelho, e mais de um ano de recuperação, é importante ouvir o meu corpo e não ir demasiado depressa no meu regresso à competição”, explicou o suíço na altura.