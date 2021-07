Fim das restrições nos estádios franceses, mas certificado digital é obrigatório

Em breve, os estádios franceses podem voltar a ter as bancadas cheias de adeptos. As restrições quanto ao número de espectadores, provocadas pela pandemia, serão suspensas quando a próxima época da Ligue 1 for retomada, anunciou, esta terça-feira, a ministra do desporto francês, Roxana Maracineanu, à Radio France.

Os adeptos vão precisar de mostrar o certificado digital de vacinação contra a Covid-19, um teste PCR negativo, realizado no máximo 48 horas antes, ou comprovar a infecção pelo novo coronavírus nos últimos seis meses, mas há mais de duas semanas.

« Fin de la limitation des jauges dans les stades. Pass sanitaire obligatoire. » annonce la ministre déléguée aux sports @RoxaMaracineanu sur le Tour de France. Possible stades pleins pour reprise de la Ligue 1. — Jérôme Cadet (@j_cadet) July 13, 2021

“Estamos a regressar à normalidade, mas será necessário ter um passe sanitário para entrar no estádio. Essa é a condição para voltar ao normal”, disse Roxana Maracineanu, referindo-se ao comprovativo de vacinação ou teste de PCR negativo.

Já esta segunda-feira, o presidente francês, Emmanuel Macron, havia anunciado que o certificado digital de vacinação se tornaria “obrigatório nos locais de lazer e de cultura com lotação de mais de 50 pessoas a partir de 21 de Julho”.

A época 2021/20202 da Ligue 1 tem início agendado para o dia 8 de Agosto.