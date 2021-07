Benfica marca eleições até ao fim do ano

Direcção, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia da Assembleia Geral estiveram reunidos no Estádio da Luz para decidir o futuro do clube.

O Benfica anunciou que avançará para a marcação de eleições antecipadas, que deverão acontecer cerca de um ano depois do último acto eleitoral, que reconduziu Luís Filipe Vieira em Outubro de 2020, garantindo, desta forma, condições para a legitimação, por parte dos sócios, dos actuais corpos sociais, em particular da direcção, assumida por Rui Costa depois da suspensão do mandato de presidente.

A reunião quadrimestral ordinária que esta terça-feira sentou à mesa os líderes do Conselho Fiscal, Mesa da Assembleia Geral e Direcção do clube terminou com a divulgação de um comunicado que, para além das questões relacionadas com a projecção da época desportiva, sobretudo do futebol profissional, e da emissão das Obrigações da Benfica SAD, se focou na sucessão directiva.

Rui Costa continuará a dirigir os destinos do clube e deverá, no momento oportuno, formar e apresentar uma lista para concorrer à presidência da direcção do clube.