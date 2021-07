Príncipe estreia Uma peça, terceiro single do seu álbum Lugares de Memória

Chama-se Sebastião Macedo e Príncipe é o nome do seu projecto a solo, com o qual lançou em 18 de Junho o seu segundo álbum, Lugares de Memória. Depois de ter estreado, em Maio, dois temas em single e videoclipe, Corre-me no sangue e Estendo o dedo parto a mão, apresenta esta terça-feira uma terceira canção, Uma peça (também com videoclipe), que antecede um concerto no espaço Time Out, onde será apresentado o disco, no próximo dia 22 de Julho, com entrada gratuita, mas limitada à lotação do espaço (ditada pela pandemia) e por ordem de chegada.

Escrita e composta por Sebastião Macedo, Uma peça foi gravada nos estúdios Bela Flor, com a participação de Bernardo Couto na guitarra portuguesa e produção de João Pimenta Gomes. E o autor escolheu apresentá-la em forma de poesia: "Unidos pelo silêncio,/ Como pérola e ostra no fundo do mar,/ Observámos o voo,/ Apenas para voltar a ter corpo.// O rio a escapar da margem.// A erosão do tempo,/ Caído como uma cruz sem braços.// Pó,/ Barulho/ E depois,/Uma nova vida”.

Nascido em Lisboa, “com ascendência em Guimarães, Trás-os-Montes, Coimbra, Viseu e Lourenço Marques”, Sebastião Macedo surgiu como Príncipe em 2013, quando gravou Dois terços do que sei, canção que integrou a colectânea Novos Talentos Fnac desse ano. Três anos depois, em 2016, lançou um EP intitulado Príncipe, em formato digital, antecedendo o seu álbum de estreia, A Chama e o Carvão, lançado em 2017, com canções como Dalí, O desejado, Jogo de sombras, Lago dos suspiros ou a primeira canção que gravara, Dois terços do que sei.