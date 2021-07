Terça, na TV: uma Viagem à Grécia, uma estadia no White Lotus e um homem que não é quem parece ser

CINEMA

Viagem à Grécia

TVCine TOP, 23h45

Dez anos depois de terem iniciado a sua viagem gastronómica por Inglaterra, Steve e Rob dão início a um novo itinerário. Durante seis dias, os dois amigos fazem um trajecto de carro, partindo das ruínas da Tróia antiga (actual Turquia) até ao destino final: Grécia. Enquanto isso, vão discursando sobre a tragédia e a comédia, a astronomia e a biologia, mitologia, democracia, filosofia e o sentido da existência. Com assinatura do inglês Michael Winterbottom (24 Hour Party People, O Império do Amor), um road movie gastronómico que, tal como A Viagem a Itália (2014) e A Viagem a Espanha (2017), continua as aventuras que a dupla de actores e comediantes Steve Coogan e Rob Brydon iniciou em 2010, na aclamada série da BBC A Viagem, também da autoria de Winterbottom.

Mr. Klein - Um Homem na Sombra

RTP1, 01h20

Uma das obras maiores de Joseph Losey, este é o seu primeiro filme francês e uma das mais importantes interpretações de Alain Delon, aqui no papel de Monsieur Klein, um negociante de arte que se aproveita da Ocupação, comprando ao desbarato peças preciosas de judeus em fuga, até ao momento em que a sua própria identidade é posta em causa. Com Delon, Jeanne Moreau e Francine Bergé.

SÉRIES

The Commons: Última Esperança

AXN, 20h56

Uma série de Verão que estreou na semana passada, The Commons: Última Esperança apresenta-nos um futuro não muito distante. Estamos na cidade australiana de Sidney e vemos a devastação provocada por uma crise climática. Este é o ponto de partida de uma história que vê a protagonista, Eadie (Joanne Froggatt), a tentar, desesperadamente, conseguir ser mãe. Esta pode ser a sua última esperança. Mas qual será a última esperança da Humanidade?

The White Lotus

HBO, streaming

Esta é a nova série de Mike White, o criador de Enlightened, que estreou ontem na plataforma HBO. A trama centra-se num grupo de hóspedes e nos trabalhadores de um resort paradisíaco que dá o nome à série, White Lotus, numa relação disfuncional que explora questões relacionadas com a luta de classes, o racismo, o colonialismo e a sexualidade. O elenco conta com Murray Bartlett, Jake Lacy, Alexandra Daddario, Natasha Rothwell, Jennifer Coolidge, Connie Britton, Steve Zahn, Fred Hechinger, Sydney Sweeney e Brittany O'Grady.

DOCUMENTÁRIOS

Catch and Kill: The Podcast Tapes

HBO, streaming

Estreia da série documental Catch and Kill: The Podcast Tapes, que transporta para a televisão o trabalho de Ronan Farrow (jornalista e vencedor do Prémio Pulitzer) com denunciantes, jornalistas, investigadores particulares e outras fontes, numa série de entrevistas que foram realizadas para o seu podcast e para o seu livro, o bestseller Catch and Kill: Lies, Spies and A Conspiracy to Protect Predators. O foco do livro, do podcast e da série documental é o caso de Harvey Weinstein e os abusos sexuais que este perpetrou. Construída em seis partes de meia hora (com os primeiros dois episódios a serem lançados hoje), a realização da série está a cargo de Fenton Bailey e Randy Barbato.

PCP: 100 Anos a Resistir

RTP1, 21h01

O mais antigo partido político português, ainda em actividade, é destacado neste documentário, que aborda a sua fundação (ainda durante a Primeira República) e a sua resistência na clandestinidade durante os anos da ditadura do Estado Novo, em Portugal. A história deste partido é contada a partir do arquivo da RTP, aproveitando um rico acervo de imagens e sons para contextualizar os momentos mais importantes do Partido Comunista Português.

As Grandes Mentiras da História

RTP2, 20h32

10.º episódio da série documental As Grandes Mentiras da História que se debruça sobre o tema 1998: O Caso Monica Lewinsky. Este capítulo oferece contextualização face ao escândalo político em torno de Bill Clinton e a injustamente difamada Monica Lewinsky. A jovem estagiária da Casa Branca foi perseguida pela imprensa e pelos rivais políticos do Partido Democrata pelo seu envolvimento com Clinton, o então Presidente dos EUA.