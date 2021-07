Os Obama têm um novo projecto na Netflix, ao mesmo tempo uma série e um filme

Blackout vai juntar seis histórias de amor adolescente, todas passadas durante um apagão numa noite de Verão em Nova Iorque e cada uma escrita por uma argumentista diferente. Vai ser, ao mesmo tempo, uma série e um filme, ambos com conteúdos diferentes. É o novo projecto da Higher Ground, a produtora audiovisual de Barack e Michelle Obama, para a Netflix.

Segundo a Hollywood Reporter, que deu a notícia do projecto esta segunda-feira, por enquanto será apenas uma série e um filme, não estando ainda planeadas continuações. As argumentistas, que vêm do mundo da ficção para jovens adultos, algumas com livros que já foram transformados em filmes e séries, são Dhonielle Clayton, Tiffany D. Jackson, Nic Stone, Angie Thomas, Ashley Woodfolk e Nicola Yoon.

As histórias incluem, segundo a sinopse da Netflix citada pela publicação especializada, em adolescentes negros nova-iorquinos no meio do caos, de um ex-casal a andar de Manhattan para Brooklyn para ir para uma festa de bairro, duas raparigas que procuram uma fotografia que se perdeu, dois rapazes presos no metro, melhores amigos presos na Biblioteca Pública de Nova Iorque, um triângulo amoroso que toma conta de um autocarro turístico de dois andares e ainda dois estranhos a falarem filosoficamente sobre a identidade.

A Higher Ground tem um contrato com a Netflix, tendo levado para a plataforma documentários como o oscarizado American Factory, de Julia Reichert e Steven Bognar, ou Becoming, de Nadia Hallgren, centrado, a partir do livro de memórias homónimo, na própria Michelle Obama, bem como a série educativa sobre comida saudável Waffles + Mochi. O mais recente filme com a chancela da Higher Ground é uma parceria com outra produtora, a Temple Hill, que também estará envolvida em Blackout: Fatherhood, um filme de Paul Weitz com Kevin Hart. Há ainda vários outros projectos em desenvolvimento. A empresa dos Obama também é responsável por podcasts do Spotify como Renegades: Born in the USA, que junta Barack a Bruce Springsteen, ou The Michelle Obama Podcast.