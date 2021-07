Variante Delta pode deixar milhares de pessoas com covid-19 prolongada no Reino Unido

Infecções podem chegar às 100.000 por dia nos próximos meses no Reino Unido e especialistas estimam que entre 10.000 e 20.000 dessas pessoas possam desenvolver covid-19 prolongada. Sintomas podem persistir por vários meses e incluem fadiga, falta de ar, dificuldade em dormir e problemas de memória e concentração.

Numa altura em que uma grande parte da população mais idosa e vulnerável está já vacinada contra a covid-19 — o que se espera que reduza bastante a proporção de pessoas hospitalizadas e mortes —, os mais jovens são aqueles que permanecem ainda por vacinar, num momento em que a variante Delta do SARS-CoV-2 se espalha rapidamente pelo mundo e impulsiona um aumento de casos em vários países, entre os quais o Reino Unido — que se prepara para levantar as restrições em Inglaterra a 19 de Julho, o que, segundo os especialistas, poderá fazer com que o país registe nas próximas semanas entre um e dois milhões de novos casos.