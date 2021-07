Jorge Mendes é sócio no Brasil de Bruno de Macedo, empresário no centro da Operação Cartão Vermelho

O que pode juntar num mesmo negócio Bruno de Macedo, recentemente detido com Luís Filipe Vieira no âmbito da Operação Cartão Vermelho, António Salvador, construtor civil e presidente do Sp. Braga, Jorge Mendes, superagente de jogadores, e Domingos Gonçalves Névoa, ex-administrador da Bragaparques condenado pelo Supremo Tribunal de Justiça por corrupção? A empresa brasileira Vespasiano – Investimentos Imobiliários, sediada na cidade de Fortaleza, no Brasil. Todos são sócios desta entidade gerida pelo advogado Vespasiano de Macedo, pai de Bruno de Macedo.