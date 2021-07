Internamentos covid: hospitais atentos, mas ainda têm capacidade de resposta

Apesar do aumento de internamentos de doentes com covid-19, os números estão muito longe do que se atingiu nos primeiros meses do ano. Resposta continua a ser possível para doentes covid e não-covid de Norte a Sul do país

O último relatório das “linhas vermelhas” da Direcção-Geral da Saúde (DGS), que apontava para níveis muito preocupantes de internamento de doentes com covid-19, sobretudo em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) e no Algarve, não está a assustar os hospitais de Norte a Sul do país. De todo o lado a indicação que chega é que, apesar do aumento de casos e da preocupação associada a essa realidade, não há qualquer ruptura na capacidade de resposta e que os hospitais estão preparados para fazer crescer a sua capacidade, se for preciso, ou para transferir doentes, como está previsto pelo funcionamento em rede do Serviço Nacional de Saúde (SNS). No Algarve, diz-se mesmo que os dados que servem de base às “linha vermelhas” estão desactualizados e que, neste momento está afastada até a possibilidade de se suspenderem as férias dos profissionais de saúde, como se chegou a equacionar.