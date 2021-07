Incidência nos jovens adultos quintuplicou no último mês

Casos têm aumentado em todas as faixas etárias, mas com subidas menos acentuadas nos grupos mais velhos, resultado da vacinação. Incidência na faixa dos 20 aos 29 anos está perto de chegar a níveis da vaga do Outono.

A incidência cumulativa está a aumentar em todas as faixas etárias, mas o país assiste a duas realidades bem diferentes no que diz respeito ao aparecimento de novas infecções: no último mês, o número de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias aumentou seis vezes no grupo etário dos zero aos nove anos e mais que quintuplicou na faixa dos 20 aos 29, que já a 12 de Junho era a mais atingida pela covid-19.