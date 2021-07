Covid-19 em Portugal: mais oito mortes e 1782 casos

Portugal registou, no domingo, oito mortes e 1782 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgados esta segunda-feira.

No total, o país contabiliza 17.164 óbitos por covid-19 e 909.756 casos confirmados desde Março de 2020.

Segundo os dados que constam do boletim, Lisboa e Vale do Tejo soma 48% dos novos casos reportados a nível nacional, tendo registado mais 864 infectados. Já a região Norte contabiliza mais 536 casos (30%).

Há mais 57 pessoas internadas nos hospitais portugueses, contabilizando-se agora um total de 729 pacientes hospitalizados com covid-19. Por outro lado, foram admitidas mais dez pessoas com a doença em unidades de cuidados intensivos, num total de 163.

Recuperaram da doença mais 1028 pessoas, contabilizando-se agora um total de 846.544 recuperados. Há ainda a registar mais 746 casos activos de infecção, num total de 46.048 — este número resulta da subtracção do total de recuperados e de óbitos ao total de casos positivos.

Dos oito óbitos registados nas últimas 24 horas, três foram na zona de Lisboa e Vale do Tejo, dois na região Centro do país, dois no Norte e um no Algarve. Entre as vítimas mortais, seis tinham 80 anos ou mais (quatro homens e duas mulheres) e dois homens tinham entre 70 e 79 anos.

Portugal mantém-se na zona vermelha da matriz de risco, que foi alargada na semana passada devido ao aumento da incidência. Os dados desta segunda-feira revelam que a incidência a 14 dias por cem mil habitantes subiu para 315,6 a nível nacional e 325,2 no continente. Já o índice de transmissibilidade – ou R(t) – é agora de 1,16 a nível nacional e no continente.

Trata-se de um ligeiro aumento face aos dados de sexta-feira, que davam conta de uma incidência de 272 a nível nacional e 280,5 no continente e de um R(t) nacional de 1,18 e de 1,19 em território continental.