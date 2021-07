Quem tem 23 anos ou mais já pode agendar a toma da vacina contra a covid-19

A partir desta segunda-feira, os jovens com mais de 23 anos já podem auto-agendar a data e o local da sua vacinação.

O auto-agendamento para a toma da vacina contra a covid-19 para quem tem 23 anos ou mais já está disponível online no site do Ministério da Saúde. No início deste mês arrancou a vacinação para os jovens entre os 18 e 29 anos.

Para fazer o auto-agendamento é necessário seleccionar o local e a data pretendida para a vacinação. Será depois contactado por SMS pelo número 2424 com a confirmação da data, hora e local de vacinação, à qual deve responder para confirmar a marcação. Se responder “sim”, o agendamento fica confirmado; se responder “não”, o pedido fica sem efeito — deve aguardar até três dias até voltar a poder repetir o processo de agendamento.

A meta de ter 70% da população adulta vacinada contra a covid-19 em Portugal foi atingida esta sexta-feira, informou o gabinete da ministra da Saúde este sábado em comunicado enviado às redacções. “A meta de ter 70% da população adulta vacinada contra a covid-19, com pelo menos uma dose, foi ontem atingida, antecipando o compromisso já assumido por Portugal de ter 70% da sua população adulta vacinada até ao Verão”, lê-se na nota.