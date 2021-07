Telmo Correia desafia Presidente da República a pronunciar-se sobre reestruturação do SEF

O líder da bancada do CDS, Telmo Correia, abriu as jornadas parlamentares do seu partido, que decorrem até terça-feira em São João da Madeira, com um discurso em que defendeu a revogação da lei que continua a permitir a libertação de presos por causa da pandemia e em que envolveu o Presidente da República na questão da proposta do Governo que define a passagem das competências policiais do SEF para a PSP, GNR e Polícia Judiciária, aprovada na generalidade na sexta-feira, na Assembleia da República.

Nesta segunda-feira ao início da tarde, na sessão de abertura das jornadas, que decorrem sobre o lema “Soberania e recuperação de Portugal!”, o líder da bancada do CDS alertou para “as implicações e riscos” que a reestruturação do SEF tem para o país pelo facto de a proposta do Governo ter sido aprovada sem se saber como serão as carreiras dos profissionais. “A questão da reestruturação do SEF não é uma questão acabada, exige uma pronúncia do Presidente da República”, sublinhou Telmo Correia, destacando que este tema preocupa o CDS.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, foi alvo de muitas críticas por parte do líder da bancada parlamentar do CDS que questionou a proposta do Governo que visa a separação entre as funções policiais e as funções administrativas de autorização e documentação de imigrantes, deixando reparos à forma como o executivo tratou e lidou com esta matéria. “A extinção do SEF é um atentado à segurança nacional”, sublinhou.

Telmo Correia aproveitou a sessão para acusar o Governo de se esquecer daqueles que têm responsabilidades na segurança. “Aqueles que têm responsabilidades na segurança têm sido esquecidos, não têm sido apoiados. O subsídio de risco não existe, o investimento e os equipamentos não existem, tudo isso tem sido abandonado, designadamente na área de soberania do nosso país”, apontou, declarando que a área da soberania “é uma das áreas fundamentais e, por isso, são matérias com que teremos de nos ocupar no futuro”.

Entre críticas ao ministro da Administração Interna e também da ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, o deputado do CDS anunciou algumas das matérias que serão objecto da atenção dos deputados democratas-cristãos na próxima sessão legislativa, destacando que o partido apresentará, em Setembro, um projecto de revisão constitucional”. "Falaremos sobre matéria de revisão constitucional em Setembro. O CDS apresentará um projecto que valha a pena”, revelou, num remoque a alguns partidos que já apresentaram projectos, designadamente o Chega (acabou chumbado).