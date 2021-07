Prostituição, regionalização, esquerda e habitação. O que querem discutir os socialistas no congresso

São quase três dezenas as moções sectoriais que os militantes socialistas levarão ao encontro nacional do partido no final de Agosto. Criar um referendo sobre a regionalização e um Ministério da Habitação são duas das propostas.

O XXIII Congresso Nacional do PS foi adiado para os dias 28 e 29 de Agosto devido à actual situação pandémica, mas os socialistas já podem começar a estudar as moções apresentadas. No total, são 29 as propostas sectoriais (mais duas de orientação estratégica: de António Costa e de Daniel Adrião) que os militantes socialistas irão discutir, a três semanas das eleições autárquicas. Dessas 29 sectoriais, cinco são apresentadas pela Juventude Socialista (JS) e duas são moções das Mulheres Socialistas.