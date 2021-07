CDS-PP inicia jornadas parlamentares sobre “soberania e recuperação de Portugal”

As jornadas parlamentares do CDS-PP arrancam nesta segunda-feira, com o tema “Soberania e recuperação de Portugal”, estando prevista a visita a uma fábrica e o debate de temas como segurança, recuperação económica ou os desafios da oposição.

Os cinco deputados centristas escolheram o distrito de Aveiro, onde, nas palavras do líder parlamentar, “o CDS sempre foi forte e importante, e onde tem a presidência de três câmaras municipais”, e reúnem-se até terça-feira em São João da Madeira, onde o deputado João Almeida é candidato à presidência da câmara nas eleições autárquicas de 26 de Setembro.

De acordo com o programa, as jornadas arrancam com uma visita a uma fábrica de lápis e um almoço-debate sobre “Jornalismo e política na era das redes sociais”, apresentado pela deputada Ana Rita Bessa e que vai contar com a participação do comentador Sebastião Bugalho e do director do Semanário Novo, Octávio Lousada Oliveira.

Depois, ao início da tarde, o presidente do grupo parlamentar, Telmo Correia, faz a abertura das jornadas, seguindo-se um painel sobre “Soberania, segurança e investigação criminal”, com o presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Acácio Pereira, o presidente do Conselho Europeu dos Sindicatos de Polícia, Ricardo Valadas, e o ex-presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia Paulo Rodrigues.

A moderação deste painel, que acontece alguns dias depois do debate que no parlamento em torno da proposta do Governo que define a passagem das competências policiais do SEF para a PSP, GNR e Polícia Judiciária, caberá ao ex-líder parlamentar do CDS Nuno Magalhães, que foi também secretário de Estado da Administração Interna.

“[Estas são] matérias que concentrarão muito a nossa atenção e eventualmente também as nossas iniciativas no regresso dos trabalhos parlamentares, em Setembro”, sublinhou Telmo Correia.

Para segunda-feira à noite, está marcado um jantar em que serão abordados “Os desafios da oposição” e o orador convidado será o eurodeputado do CDS-PP, Nuno Melo.

O presidente do grupo parlamentar centrista disse aos jornalistas que convidou pessoalmente Nuno Melo, “até numa lógica de integração e de colaboração entre os vários representantes políticos do CDS”.

Já na terça-feira, as jornadas parlamentares arrancam com um painel sobre “Recuperação económica”, com o presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros, o antigo secretário de Estado, antigo presidente da Câmara de São João da Madeira e ex-vice-presidente do PSD, Manuel Castro Almeida, e ainda Fátima Santos, secretária-geral da Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal.

O deputado e candidato à presidência da Câmara Municipal de São João da Madeira, João Almeida, será o moderador.

O encerramento das jornadas, pelas 12h, caberá ao líder parlamentar, juntamente com o presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos.