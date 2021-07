Eduardo Cabrita: uma decisão fácil entre mãos

Com o relatório da IGAI para despachar, Eduardo Cabrita, o ministro hoje mais criticado e desgastado do Governo, tem nas suas mãos o poder de aliviar ou de acentuar as críticas e o desgaste de que é alvo.

A Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI) precisou de dois meses para acabar um inquérito ao descontrolo e à irresponsabilidade dos festejos da vitória do Sporting. E até que os cidadãos disponham de todas as informações oficiais sobre o que se passou e o que falhou, vai ser necessário esperar por um despacho do ministro da Administração Interna a validar o inquérito. A combinação entre a morosidade do processo e a indispensável chancela do ministro é um risco para a credibilidade do Estado e um perigo para a noção de transparência com que casos como estes devem ser tratados. Eduardo Cabrita, o ministro hoje mais criticado e desgastado do Governo, tem nas suas mãos o poder de aliviar ou de acentuar as críticas e o desgaste de que é alvo.