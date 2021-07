Queres aprender mais sobre a União Europeia numa escola de Verão?

Estão abertas as candidaturas para a quarta edição do Summer CEmp, a escola de Verão organizada pela Representação da Comissão Europeia em Portugal. As inscrições estão abertas, até 18 de Julho, a 30 estudantes do ensino superior de licenciaturas, mestrados e doutoramentos.

A presente edição do Summer CEmp acontece de 27 a 30 de Agosto na vila de Alcoutim e oferece aos participantes a oportunidade de aprender mais sobre a União Europeia e a Comissão Europeia. A candidatura é gratuita e para te inscreveres deves preencher o formulário disponível no site.

Esta edição conta com a colaboração do município de Alcoutim e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve. Ao todo são quatro dias de um programa intensivo repleto de conversas e debates com oradores das áreas política, jornalística, empresarial, académica, desportiva e artística.

O Summer CEmp é um seminário intensivo e dinâmico conhecido pelo seu formato prático de aprendizagem, dando palco às perguntas e opiniões dos jovens e dos especialistas em diversas áreas no debate e participação activa no futuro da União Europeia.

Texto editado por Ana Maria Henriques