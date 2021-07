Para onde vai o prestígio de Portugal?

Disse-se inúmeras vezes nestes últimos anos que o prestígio internacional da Portugal vinha do apoio que deu à descolonização de Timor Leste. O comentador da RTP3, Pedro Norton, disse ainda recentemente que foi pela defesa dos “valores” no caso de Timor, sem esperar benefícios financeiros, que um pequeno país como o nosso ganhou prestígio internacional.

Vinte anos depois, o PSD vota no Parlamento contra o apelo a conversações para a descolonização do Sara Ocidental, última colónia de África, ocupada por Marrocos, e o PS abstém-se! Os deputados que votaram contra as conversações, votaram contra os “valores” de que tanto falam e contra os esforços do secretário-geral da ONU.

Jean Pierre Catry, Lisboa

Parlamento/Conselho Económico e Social

O Presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis, considerou que as pequenas alterações à legislação laboral introduzidas na Assembleia da República prejudicam todo o processo de Concertação Social. João Oliveira, presidente do grupo parlamentar do PCP em entrevista ao jornal PÚBLICO, considerou que a competência para a legislação laboral é da Assembleia da República. Perante tal afirmação, Francisco Assis considerou que “a linguagem de João Oliveira era imprópria de uma democracia. Adequa-se melhor aos regimes em que o lugar dos democratas é nas prisões”. Não sei a que regimes se referiu, mas sei que é pouco democrático considerar a Assembleia da República com competências inferiores às do Conselho Económico e Social. É a Assembleia da República que escolhe o Presidente do Conselho Económico e Social e não o contrário. Será mais democrático o que disse João Oliveira ou Francisco Assis?

Mário Pires Miguel, Reboleira

Crianças e ética na vacina

A espoleta foi colocada pelo artigo de Natália Faria no PÚBLICO de 10 de Julho: “Vacinar crianças para proteger os outros é ético?”. O assunto é candente, no momento em que essa possibilidade vai aflorando. A primeira coisa a dizer é que a definição de criança engloba um vasto leque que vai do recém-nascido à adultícia dos 18 anos. E logo aí começa o mal das generalizações que metem várias idades no “mesmo saco”. E saber a que sub-grupo nos referimos é curial pois também a ética é diferente no campo do exercício duma das suas traves mestras: a autonomia. Se em muitos itens no tema Saúde, o ser autónomo se inicia aos 14 anos, porque não o poderá ser no assunto da vacinação anti-covid? E como se vai vendo o grupo entre os 12 e os 18 anos é o mais falado como o próximo a entrar na programação da “pica no braço” e já se fala nos 5 anos, portanto, bem abaixo dos catorze...

Resumindo, duas coisas: ou as crianças precisam da vacina para benefício próprio e sem contra-indicações, e aí terá de existir a sua aquiescência (acima dos 14) ou a autorização dos pais (abaixo dessa idade), ou o benefício é somente para a comunidade e é melhor pôr de lado a ideia de vacinar as crianças, deixando aos maiores de 14 anos a decisão de poderem ser solidários com a mesma comunidade. Lembram-se do filme Para a minha irmã? Vejam e digam-me se o problema não é o mesmo no campo ético... com outras nuances clínicas.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Futebol e Vieira

Em termos de “desporto”, o futebol é dominante há muito tempo e cada vez mais. Vejam-se as astronómicas verbas envolvidas. É imoral e indecoroso o que se vai passando com o “negócio”. As astronómicas verbas utilizadas na “compra?” e “venda?” de jogadores (seres humanos), mesmo com muito boa vontade e compreensão ultrapassam o razoável. A prova provada de que é mais negócio do que desporto, é a quantidade de clubes nacionais de um país, incluindo Portugal, que são “propriedade” de entidades estrangeiras, por “amor ao futebol” e a Portugal. Os sentimentos vendem-se, como quem vende uma galinha. As naturalizações dos jogadores são o “pão nosso de cada dia”. A calma com que se naturaliza qualquer indivíduo/a não só no futebol, ultrapassa os limites do razoável. Tudo bem acompanhado pela imprensa escrita e falada. Em contrapartida, passou quase despercebido a conquista de ouro por duas atletas do Acro Clube da Maia na categoria de dupla feminina em ginástica acrobática. A prova provada que o dinheiro é rei e senhor de algumas pessoas, é o escandaloso caso do representante do maior clube de Portugal que esperemos não fique em “águas de bacalhau” como tem sido normal em casos semelhantes.

Carlos Leal, Lisboa