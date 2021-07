Não és só tu

Em tempos de pandemia, mais do que nunca ganhámos noção da importância de apoiar quem nos apoia, porque médicos, enfermeiros e cada uma das pessoas que presta serviços de saúde ou estruturais tem também a sua história, os seus problemas e necessidade de suporte.

Foi a esta injustíssima comparação que a minha mente me levou quando tentei procurar informação sobre ansiedade e stress para quem produz podcasts; tudo o que a internet me queria mostrar eram listas de podcasts para ouvir para combater ou saber mais sobre ansiedade. É naturalmente importante, e é bem possível que assim se lide com inquietações independentemente da origem, mas à excepção de alguns resultados sobre conversar com convidados ou gravar um episódio, quase fico convencido de que ninguém tem problemas em gerir gravações, edições, convidados, publicação ou divulgação de um podcast.

Fico contente, mas com muitas dúvidas. Existe naturalmente a realidade de quem trabalha na área a tempo inteiro, que terá dificuldades e desafios - com o trabalho ou consigo mesmo – como em qualquer outra função, mas tendo em conta a realidade portuguesa, essencialmente de podcasters independentes que produzem conteúdo em modo extracurricular e em cima de tudo o resto que já têm no prato, convenço-me de que não haverá ninguém que nunca tenha tido pelo menos um episódio de ansiedade (mais ou menos intenso) directamente relacionado com o podcast. Sabemos que o podfade é um flagelo do meio, e aposto um promocode de Squarespace que ansiedade e burnout estão na origem de muitas mortes prematuras.

Acho que a mensagem principal que quero aqui deixar é a de que não é só a ti que isto acontece. Pode ser importante saber que a comunidade de podcasters em Portugal é (ainda?) bastante colaborativa e receptiva, com muita gente activa e sempre pronta a ajudar. É essa a ideia na base do grupo Portcasters, mas a conversa no Twitter também é útil e simpática. Mesmo o Podes, que já começa a ser preparado para 2021, tem a partilha e a criação de redes como um dos principais objectivos.

Mais do que uma lista de conselhos práticos para evitar o podfade ou lidar com o burnout, que – estes sim – estão disponíveis em número considerável (até aqui no Subscrito), acho relevante sublinhar que um podcast independente é uma aventura e um desafio que é geralmente auto-imposto, e que em última análise é o podcaster que define as regras.

Não me calo sobre a importância de manter um calendário regular de publicações e de ter o máximo brio na edição e produção de cada episódio, mas nada disso pode ser a custo da auto-preservação e ninguém está em posição de o exigir – nem acredito que alguém o fará. A tua própria comunidade de seguidores poderá até ser uma excelente base de apoio para ultrapassar desafios, mais do que um patrão a quem precisas de apresentar contas.

É sempre bom reflectir sobre o que pode ser feito de modo diferente, para minimizar a luta necessária, e revisitar as motivações que te fizeram começar o projecto (ou identificar outras que possam ter surgido entretanto) pode ser um potente catalisador ou ajudar a mudar o modo como encaras o podcast.

Seja como for, dificilmente a conclusão se deverá reflectir na tua auto-estima e valor como pessoa, porque, por muito estranho que isto soe, há mais na vida do que fazer um podcast. Queremos-te connosco e queremos-te bem.

Márcio Barcelos é podcaster no Sobretudo e criador do Portcasts, onde promove podcasts portugueses. É director do festival Podes e escreve para o Subscrito a cada três semanas.

O que se anda a passar

Desde que falámos a última vez, os podcasts chegaram ao Facebook. Mas apenas nos Estados Unidos, e com alguns soluços.

A edição de 2021 do Digital News Report da Reuters foi publicada recentemente, e volta a mostrar um crescimento de consumo de podcasts em Portugal. Em 2021, 41,5% dos portugueses que utilizam a Internet dizem ter escutado algum podcast no mês anterior, mais 3,1 pontos percentuais que em 2020 e mais 7,2 que em 2019. O relatório dedica um capítulo a podcasting em Portugal e parece que estamos de boa saúde.

Os British Podcast Awards este ano foram ao ar livre, mas também em directo e online, de forma gratuita. Os vencedores, assim como o vídeo da cerimónia, estão disponíveis no site do evento.)

Placard

Sobre o tema desta semana, este episódio do Buzzcast, precisamente sobre como lidar com burnout para podcasters, pode ser uma boa companhia.

Neutrinowatch é uma experiência em forma de podcast que utiliza o potencial técnico do sistema de distribuição para disponibilizar uma versão diferente de cada episódio sempre que se ouve ou descarrega. É recente e não funciona de forma ideal em todas as plataformas, mas é um exercício a acompanhar.

O Gustavo Carvalho falou com o Jesse David Fox, que entrevista os maiores comediantes do mundo no seu Good One, sobre comédia e entrevistas. Este episódio especial do Humor à Primeira Vista é em inglês e será interessante para podcasters em todas as áreas, mas especialmente para quem fala com convidados.

Enquanto isso, no PÚBLICO...