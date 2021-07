Polícia detém um dos alegados mandantes do assassínio do Presidente do Haiti

As autoridades do Haiti detiveram este domingo um dos supostos mandantes do assassínio do Presidente haitiano, Jovenel Moïse. Trata-se de Christian Emmanuel Sanon, um médico haitiano com residência habitual em Miami há 20 anos.

Sanon é apontado como um dos líderes por trás do plano para matar Moïse, segundo assinalou uma fonte ao diário Miami Herald.

Antes desta detenção, a polícia haitiana publicou uma lista completa com os 20 nomes dos suspeitos detidos e identificados até ao momento, onde se incluem dois cidadãos com nacionalidade haitiana e dos Estados Unidos, James Solages e Joseph Vincent.

Estes dois últimos disseram às autoridades haitianas que o seu objectivo não era assassinar o Presidente, mas cumprir uma ordem de prisão emitida em 2019 contra ele e instalar Sanon como Presidente, disse o mesmo jornal.

Este domingo, a polícia do Haiti confirmou a detenção de outro ex-militar colombiano, Gersaín Mendivelso Hames, aumentando para 18 o número de colombianos detidos por suspeitas de implicação no assassínio de Moïse. Outros cinco colombianos estão ainda a monte, afirmam as autoridades.

Todos estes colombianos terão sido contratados por uma empresa de segurança da Florida, CTU Security, dirigida pelo imigrante venezuelano Antonio Enmanuel Intriago Valera.

O chefe da Polícia Nacional, Leon Charles, afirmou este domingo numa conferência de imprensa que Sanon, de 63 anos, viajou para o Haiti num jacto privado no princípio de Junho, acompanhado por seguranças para tomar o poder.

Sem explicar quais os motivos de Sanon além de dizer que eram políticos, Leon Charles acrescentou que os detidos o contactaram desde a prisão. Por seu lado, Sanon terá falado com outros dois “autores intelectuais” do assassínio.

“A missão dos agressores era, em princípio, assegurar a segurança de Emmanuel Sanon, mas a seguir a missão mudou e entregaram a um dos agressores um mandado de prisão do Presidente da República”, disse Charles.

Uma fonte próxima das investigações disse à Reuters que os dois haitiano-americanos, Solages e Vicente, disseram aos investigadores que eram tradutores da unidade de comandos colombiana que tinha o mandado de detenção. No entanto, quando chegaram encontraram o Presidente morto.

Alguns dos colombianos estavam no Haiti há três meses, outros há mais tempo, todos a trabalhar como seguranças VIP, recebendo 3000 dólares por mês, segundo disse uma fonte haitiana ao Miami Herald.

Fotografias e radiografias começaram a circular este fim-de-semana nas redes sociais, alegadamente da autópsia de Moïse, mostram o corpo cheio de buracos de bala, uma fractura no crânio e outros ossos partidos, mostrando a brutalidade do ataque.