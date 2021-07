Pequim diz que expulsou navio de guerra dos EUA do Mar do Sul da China

O Mar do Sul da China está, uma vez mais, a ser o palco escolhido para a continuação da disputa geopolítica, comercial e retórica entre Estados Unidos e a República Popular da China. Numa altura em que se assinala o quinto aniversário da decisão do Tribunal Permanente de Haia que rejeitou as reivindicações territoriais de Pequim naquela região, o Exército chinês garantiu esta segunda-feira ter expulsado um navio de guerra norte-americano que navegava nas águas circundantes das ilhas Paracel – ou ilhas Xisha, segundo a China, que as disputa com Taiwan e Vietname.