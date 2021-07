Empresário israelita acusado de espiar para o Irão

As autoridades israelitas anunciaram esta segunda-feira ter acusado um empresário israelita de origem beduína, por alegadamente ter entregado informação sobre o então ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz.

O empresário, detido no princípio de Junho e identificado como Yaakub Abu al-Kiyan, terá passado a informação através de um agente iraquiano que estava em contacto com o Irão, de acordo com a acusação divulgada pelo Haaretz.

O empresário árabe-israelita mais rico do país é influente e mantém laços com políticos importantes, entre eles o ex-ministro da Defesa Moshe Yaalon e a Lista Árabe Conjunta, coligação de partidos árabes-israelitas.

Diz a acusação que Al-Kiyan foi contactado por um empresário iraquiano em 2019 que lhe disse que várias pessoas em Teerão o queriam conhecer. A partir daí, o Al-Kiyan terá informação sobre Gantz ao iraquiano durante algum tempo, embora os dois nunca se tenham encontrado pessoalmente.

A relação entre Israel e o Irão tem-se deteriorado por causa do programa nuclear iraniano e da guerra da Síria. As autoridades iranianas acusaram Israel de vários atentados contra o seu programa nuclear, nomeadamente o assassínio do chefe do seu programa nuclear, Mohsen Fakhrizadeh, no ano passado.