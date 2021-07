Melgaço procura novos residentes para potenciar uma “economia que precisa de gente”

O município de Melgaço lançou um programa que tenta aliar a qualidade de vida com vários incentivos promovidos pela autarquia para atrair novos residentes para o concelho, garantindo a continuidade do território. Neste P24 conversamos com o presidente da Câmara Municipal de Melgaço, Manoel Batista.

Subscreva o P24 e receba cada episódio logo de manhã. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.