O elevador entre a Sé e o Campo das Cebolas já está em funcionamento

O novo Elevador da Sé, em Lisboa, já está em funcionamento e liga o Campo das Cebolas à Sé de Lisboa. O horário de funcionamento vai das 8h às 21h.

O elevador, que visa melhorar a acessibilidade pedonal das colinas de Lisboa, tem entrada na Rua Afonso de Albuquerque, no número 38, e pode rapidamente levar qualquer pessoa de forma gratuita às Portas do Mar. Gerido pela EMEL, o Elevador da Sé é vigiado por um segurança e conta com um sistema de videovigilância de forma a manter o espaço seguro para todos.

Além da última paragem, o elevador tem ainda uma outra paragem intermédia no cimo das Escadinhas das Portas do Mar, que dá acesso directo a um café e respectiva esplanada. O topo do elevador – a paragem final – fica ao lado da Sé Catedral de Lisboa, mas a porta pode passar despercebida já que fica junto a um restaurante e à esplanada deste, não sendo visível para quem olha de frente para a Sé.

Este novo acesso está inserido no Plano Geral de Acessibilidades Suaves e Assistidas à Colina do Castelo da Câmara Municipal de Lisboa. Inicialmente a EMEL, entidade que gere o equipamento, previa a inauguração do elevador no Verão de 2017. Contudo, as obras, que impactaram negativamente alguns estabelecimentos, apenas se deram por concluídas agora, quatro anos mais tarde.

Além do Elevador da Sé, a cidade conta ainda com outros três elevadores previstos no plano de acessibilidades: o Elevador do Castelo (que se divide em dois elevadores, um entre a Rua dos Fanqueiros e a Rua da Madalena e outro entre o Mercado Chão do Loureiro e a Costa do Castelo), as Escadinhas da Saúde (entre a Praça do Martim Moniz e a Rua Marquês de Ponte de Lima) e o Elevador entre a Rua Norberto de Araújo e o Miradouro de Santa Luzia.