Contra o preconceito com os snacks, há marcas com soluções saudáveis

É certo que a alimentação saudável tem vindo a tornar-se uma discussão premente na sociedade. Mas será que com isto deixamos de poder incorrer em certos comportamentos, como o petiscar? Ou passará a solução menos por acabar por completo com esses hábitos, e antes focarmo-nos nos produtos escolhidos para esses momentos? Para os fundadores da Urban Foods e da Fruut, duas marcas de snacks que pretendem actuar no universo da alimentação saudável, a resposta à última interrogação parece ser afirmativa.