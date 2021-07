Comentários racistas contra jogadores ingleses deixam britânicos em choque. Policia vai investigar

Bukayo Saka, Jadon Sancho e Marcus Rashford são os três jogadores da selecção inglesa que, apesar de terem carreiras brilhantes (e em ascensão: têm 19, 21 e 23 anos, respectivamente), falharam os penáltis na final do Euro 2020, dando, assim, a vitória do campeonato à formação italiana. E os utilizadores das redes sociais não só não perdoaram, como usaram as várias plataformas para lançarem insultos racistas que o primeiro-ministro Boris Johnson descreveu de “hediondos”, e que não passaram ao lado das autoridades.

No Twitter, a Polícia Metropolitana de Londres escreveu estar a par “de uma série de comentários ofensivos e racistas nas redes sociais dirigidos aos futebolistas após a final do Euro 2020”, adiantando que irá investigar os insultos e os seus autores. “Este abuso é totalmente inaceitável, não será tolerado e será investigado”.

Além da investigação policial, a Associação de Futebol do país (FA, na sigla original) lançou um apelo às empresas por detrás destas plataformas de comunicação, considerando que estas “precisam de se chegar à frente” e “banir os abusadores das suas plataformas”, além de “recolher provas que possam levar a processos judiciais”.

Uma posição partilhada pelo presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, que exortou as mesmas empresas para que tomem acções no sentido de responsabilizar os autores dos abusos publicados online: “Os responsáveis pelos nojentos abusos que vimos online devem ser responsabilizados — e as empresas de redes precisam de agir imediatamente para remover e prevenir este ódio.”

A condenação dos comentários abusivos que tiveram como alvos Bukayo Saka, Jadon Sancho e Marcus Rashford foi transversal a toda a sociedade britânica, não deixando porém de servir para lançar farpas políticas. É que se, por um lado, tanto conservadores como trabalhistas concordaram na condenação do racismo — o primeiro-ministro considerou que a “equipa inglesa merece ser elogiada” e não “abusada [com comentários racistas] nas redes sociais” —, por outro, o incidente foi aproveitado politicamente.

O deputado trabalhista David Lammy usou a mesma plataforma para lembrar a deputada conservadora Priti Patel, que se manifestou consternada com os insultos, que a mesma defendeu que os adeptos tinham o direito de vaiar os jogadores que colocaram um joelho no chão, um gesto associado globalmente à luta contra o racismo, mas que Priti Patel leu como um gesto político de oposição.

“É por isso que nos ajoelhamos. Rezando por um futuro melhor — digno dos valores, beleza e respeito exemplificados por cada um dos jogadores ingleses”, escreveu Lammy.

Já a FA garante que continuará “a fazer tudo o que estiver ao alcance para apoiar os jogadores afectados”, pedindo “as punições mais duras possíveis para qualquer responsável”. No entanto, a associação considera que não chega: “Imploramos ao Governo que actue rapidamente e crie a legislação apropriada para que este abuso tenha consequências na vida real.”

Entretanto, as manifestações de solidariedade para com os três jogadores multiplicam-se, a começar pela própria Selecção inglesa: “Estamos revoltados com o facto de alguns membros da nossa equipa — que deram tudo pela camisola [do país] este Verão — terem sido sujeitos a abusos discriminatórios online após o jogo desta noite.”

Também o Arsenal recorreu ao Twitter para apoiar a sua estrela adolescente Saka: “O futebol pode ser tão cruel. Mas pela tua personalidade. Pelo teu carácter. Pela tua bravura... Estaremos sempre orgulhosos de ti. E mal podemos esperar para te ter de volta connosco, Bukayo Saka”.

Já o Manchester United enviou uma mensagem de apoio a Rashford: “Um pontapé não te vai definir como jogador ou como pessoa, Marcus. Lembra-te disso. Estamos ansiosos por te dar as boas-vindas a casa.”

Foto Marcus Rashford, à esquerda, após falhar o penálti EPA/Andy Rain/POOL

Qual o lugar do racismo no futebol?

O presidente da câmara londrina, Sadiq Khan, foi peremptório: “Não há absolutamente nenhum lugar para o racismo no futebol”. No entanto, os estádios têm sido palco de vários incidentes: dentro e fora das quatro linhas.

Em Portugal, um dos episódios mais marcantes aconteceu, em 2020, com o jogador do FC Porto Moussa Marega que, num jogo da I Liga frente ao V. Guimarães, abandonou o campo, depois de ter ouvido sons racistas vindos das bancadas do Estádio D. Afonso Henriques — imitações de macacos, segundo a imprensa no local. O Vitória de Guimarães foi punido com três jogos à porta fechada e 53.550 euros de multa.

Dois anos antes, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) condenou o Rio Ave ao pagamento de 536 euros de multa pelos cânticos racistas proferidos pelos seus adeptos contra Renato Sanches, que na altura representava o Benfica.

Já em Itália, país que levou o troféu este domingo, em 2019, o presidente do Brescia, Massimo Cellino, proferiu palavras controversas sobre o futebolista do clube italiano Mario Balotelli. “O que se passa com Balotelli? Passa-se que ele é negro, o que é que vos posso dizer? Ele trabalha para ficar mais branco, mas tem muitas dificuldades.” Cellino lamentou as palavras escolhidas, mas, logo a seguir, Balotelli foi alvo de insultos racistas em alguns jogos.

A época que se seguiu ficou marcada por constantes episódios de cânticos racistas e comportamentos discriminatórios nos estádios italianos contra jogadores como Romelu Lukaku, Franck Kessie, Dalbert Henrique, Miralem Pjanic, Ronaldo Vieira, Kalidou Koulibaly ou Mario Balotelli — deste lote, apenas Pjanic, que é bósnio, não é negro.

E os “comportamentos racistas dos adeptos” têm sido motivo de castigos: as selecções de futebol da Roménia, da Hungria e da Eslováquia, disputaram, em 2019, alguns jogos de qualificação para o Euro 2020 à porta fechada. No entanto, na fase final do Euro 2020, a Hungria destacou-se por não ter aderido ao movimento que levou os atletas a poisar o joelho no chão. A Federação Húngara de Futebol (MLSZ) explicou que a selecção é contra qualquer tipo de exposição ou exibição política nos estádios de futebol.