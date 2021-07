CMVM suspende acções do Benfica e admite “tomar medidas” sobre venda de obrigações

Regulador da bolsa alerta que José António dos Santos celebrou contratos-promessa não comunicados ao mercado que lhe davam mais de 20% do capital.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) suspendeu a negociação das acções da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD. A decisão foi comunicada nesta segunda-feira de manhã, a par de um alerta sobre a opacidade de negócios envolvendo o empresário José António Santos, maior accionista individual e um dos arguidos detidos na semana passada, que estaria a preparar a compra de mais acções para as revender a um investidor norte-americano, John Textor.

“Nos últimos dias tornaram-se do conhecimento público indícios de irregularidades diversas, susceptíveis de afectar a Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD (Benfica SAD), de impactar o seu governo societário e de criar opacidade sobre a composição da sua estrutura accionista”, lê-se no comunicado publicado nesta manhã no site da CMVM.

“Face a estas ocorrências, a CMVM tem estado a proceder a averiguações no sentido de assegurar a disponibilização ao mercado de toda a informação relevante relativamente à governação e à estrutura accionista actual da Benfica SAD”, prossegue. “Em concreto, a CMVM tem vindo a solicitar esclarecimentos e, sempre que aplicável, a prestação de informação ao mercado a Luís Filipe Vieira, José António dos Santos, John Textor, José Guilherme, Quinta de Jugais e ao Sport Lisboa e Benfica.”

Além da negociação das acções, que estava a 2,88 euros quando a negociação foi suspensa, a divulgação da Operação Cartão Vermelho, pode ter impacto “na oferta pública de subscrição de obrigações em curso”, diz a CMVM que, por isso mesmo, admite tomar “medidas extraordinárias” para “protecção dos investidores, sem prejuízo de até ao dia 16 de Julho serem revogáveis todas as ordens de subscrição emitidas”.

Do que já apurou, a CMVM refere que há “contratos referentes à transmissão de acções cujas consequências em sede de imputação de direitos de voto não foram dadas a conhecer ao mercado”. “Emergem, assim, dúvidas quanto à transparência das referidas participações qualificadas e, em particular, quanto à actual definição da estrutura accionista da Benfica SAD”, aponta o regulador da bolsa.

“Em concreto, existem fortes indícios de que o accionista José António dos Santos, a quem eram imputáveis cerca de 16% do capital social da Benfica SAD, celebrou contratos-promessa de compra e venda de acções, ainda que sujeitos a condição suspensiva, com outros titulares de participações qualificadas, que elevam a sua participação qualificada para medida superior a 20% e que poderão ter como efeito a redução muito significativa ou extinção da participação qualificada desses accionistas (entre os quais José da Conceição Guilherme e Quintas dos Jugais, Lda)”, avisa a CMVM.

Adicionalmente, sublinha que “em paralelo, existem fortes indícios de que José António dos Santos celebrou um acordo de compra e venda com um terceiro, John Textor, tendo por objecto a alienação de uma participação de 25% que José António dos Santos reuniria”.

“Nenhuma das referidas transacções foi objecto de comunicação ao mercado”, conclui.

Assim, dado o incumprimento de deveres de comunicação de participações qualificadas, “e existindo fundadas dúvidas sobre a identidade das pessoas a quem possam ser imputados, à presente data, os direitos de voto respeitantes a participações qualificadas na Benfica SAD”, a CMVM “tomou já medidas no sentido de repor a transparência” e “responsabilizar os infractores” pelos incumprimentos dos deveres de transparência e comunicação ao mercado.

A CMVM também “poderá determinar a suspensão do exercício do direito de voto e de direitos de natureza patrimonial inerentes às participações qualificadas em causa”, sublinha neste comunicado que visa “garantir ao mercado a informação que caberia em primeira linha aos titulares de participações qualificadas ou à Benfica SAD divulgar”, e que a CMVM “reputa imprescindível para a clarificação da actual situação de uma empresa cotada em mercado e emitente numa oferta pública de subscrição de obrigações em curso”.