Autarcas acusam Governo de “desrespeito” e “contradições” no fecho da central do Pego

A pouco mais de quatro meses do encerramento da central a carvão do Pego, em Abrantes, os autarcas da região do Médio Tejo apontam o dedo ao Ministério do Ambiente pelo facto de ainda não haver garantia de continuidade na região de um grande centro de produção de energia, gerador de emprego e de rendimento e capaz de “inverter a trajectória de perda de competitividade” daqueles territórios.